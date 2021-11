»Det her er en sort dag for den danske arbejdsmodel«: Udvalg forkaster dansk undtagelse om EU-bestemt mindsteløn

Det kontroversielle direktiv om en EU-bestemt mindsteløn lever videre, da beskæftigelsesudvalget i EU-Parlamentet torsdag stemte for det. Ændringsforslag med undtagelser for Danmark blev forkastet ved afstemningen.

Den danske og den svenske regering frygter, at det vil ramme de særlige nordiske arbejdsmarkedsmodeller, hvor det er arbejdsmarkedets parter og ikke politikerne, som aftaler lønnen. Det betyder, at der nu skal 71 underskrifter til, hvis resten af parlamentet skal have mulighed for at tage stilling til direktivet inden trepartsforhandlinger.

Deadline er næste plenarsamling i Strasbourg, som er 22. november. Ellers vil direktivet blive forhandlet direkte med EU-Kommissionen og medlemslandene. I så fald vil parlamentet først få lov at stemme, når aftalen skal godkendes.

Danske parlamentarikere vurderer og sætter deres lid til, at der er en større sandsynlighed for støtte i det samlede parlament. Direktivet gælder kun for lande med mindsteløn, hvilket hverken Danmark eller Sverige har.

Begge lande har fået forsikringer om, at det ikke kommer til at betyde noget for dem i første omgang. Men landene frygter, at mindsteløn kan blive til virkelighed, hvis en arbejdstager i et af landene tager sagen op i EU-Domstolen, som måske tvinger Danmark eller Sverige til at indføre det.

Synspunktet er, at EU slet ikke bør lovgive eller blande sig i løn og overenskomstforhold med henvisning til EU-traktaten.