Flyselskab stopper med at boarde tre mellemøstlige nationaliteter på fly fra Tyrkiet

Hvideruslands statsejede luftfartsselskab, Belavia, vil den kommende tid ikke tillade syrere, irakere og yemenitter på dets fly fra Tyrkiet til Minsk.

Det oplyser selskabet, Belavia, fredag.

Beslutningen er taget efter anmodning fra luftfartsmyndighederne i Tyrkiet.

Myndighederne har således meddelt, at statsborgere fra Syrien, Irak og Yemen ikke må købe billetter til fly til Hvideruslands hovedstad, Minsk.

»Det blevet besluttet, at statsborgere fra Irak, Syrien og Yemen, der vil til Hviderusland fra vores lufthavne, ikke skal have lov til at købe billetter eller til at gå om bord på fly«, lyder det fra den tyrkiske myndighed.

Tyrkiet og dets statsejede luftfartsselskab, Turkish Airlines, er af EU blevet beskyldt for - i stil med Hviderusland - at bidrage til migrantstrømmen mod EU’s grænse. De beskyldninger har Tyrkiet afvist.

Tusindvis af migranter - primært fra Mellemøsten - er i øjeblikket samlet under kaotiske forhold ved grænsen mellem Hviderusland og Polen.

EU har beskyldt Hviderusland for bevidst at lade migranter vandre gennem landet med retning mod EU’s grænse. Det skal angiveligt være hævn for, at EU har indført sanktioner mod Hviderusland.

Næste uge ventes EU at indføre flere sanktioner. Det sker muligvis mandag.

Hviderusland trækker sig dog ikke fra konflikten:

»Hvis de indfører yderligere sanktioner mod os, må vi komme med et modsvar«, sagde Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, torsdag.

»Vi holder europæerne varme, og de truer os. Hvad nu hvis vi indstiller forsyningerne af naturgas? Jeg vil anbefale lederne af Polen, Litauen og andre hjerneløse folk at tænke sig om, før de taler«.

