Er han totalt ligeglad? I dag knyttes næverne til femte slag mod Lukasjenko

Hvis den hviderussiske præsident Aleksandr Lukasjenko håber at splitte EU-landene ved at sende migranter ind over grænserne, er det indtil nu slået fejl. For hele vejen rundt er der en vilje til at slå hårdt igen.

Derfor vil der heller ikke være de store sværdslag, når EU’s 27 udenrigsministre mødes mandag for at nikke til nye sanktioner vendt mod Lukasjenkos styre. Det kan kun gøres, hvis alle lande er enige, og det er de.