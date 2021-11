To russiske soldater dræbt under øvelse i Hviderusland

Automatisk oplæsning

To russiske faldskærmssoldater blev fredag dræbt under en øvelse, som russiske styrker holdt sammen med hviderussiske soldater nær Polens og Litauens grænse.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

De to faldskærmssoldater døde i Hviderusland under en øvelse ved landets vestlige grænse til Polen, siger ministeriet. De tilføjer, at de to soldaters faldskærme ikke virkede på grund af stærk blæst i området.

»Til trods for lægernes indsats døde begge de russiske soldater af deres kvæstelser«, hedder det i forsvarsministeriets meddelelse. Den er blevet udsendt på russiske nyhedsbureauer.

Polske grænsevagter siger fredag, at der nu er mellem 3000 og 4000 migranter ved grænsen mellem Hviderusland og Polen.

» Der ankommer flere og flere hver dag, hedder det«.

I Hviderusland er der fredag rapporter om, at landets myndigheder har sendt 2000 migranter retur.

» Problemet er ikke blevet mindre«, siger Katarzyna Zdanowicz, talskvinde for grænsevagterne i Polens østlige Podlasie region.

Hun siger, at hviderussiske soldater bringer træ og vand til migranternes lejre.

» Vi kan se, at de forbereder sig på et længere ophold«, siger hun.

Talskvinden tilføjer, at ’en meget aggressiv gruppe på over 100 migranter forsøgte at krydse torsdag’.

»De kastede sten og brændestykker mod grænsen og efter politiet. Det lykkedes os at stoppe dem«, siger hun.

I Paris appellerede Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, og udenrigsminister Jean-Yves Le Drian, fredag til en russisk regeringsdelegation om at bruge Ruslands indflydelse i Hviderusland og få bragt krisen til en afslutning.

De franske ministre sagde også til Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at enhver ny trussel mod Ukraines territoriale integritet vil ’få meget alvorlige følger’.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, sagde onsdag, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er ’hjernen’ bag krisen. Morawiecki sagde, at den russiske leder forsøger at destabilisere EU.

»Det, vi står over for her, det må vi sige klart: Det er en manifestation af statsterrorisme«, siger Morawiecki.

ritzau