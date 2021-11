Steve Bannon tiltalt for at afvise at vidne om stormløb

Ekspræsident Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon er ved en storjury blevet tiltalt for at nægte at vidne for Kongressen om stormløbet mod kongresbygningen 6. januar i år.

Det meddeler det amerikanske justitsministerium.

Bannon skal retsforfølges for to tilfælde af foragt - dels for at ignorere stævninger, og dels for at undlade at udlevere dokumenter til kongresudvalget.

Udvalget har udtalt, at det har grund til at tro, at 67-årige Bannon har ’information, der er relevant for at forstå vigtige aktiviteter, der førte til og prægede begivenhederne ved Kongresbygningen’.

6. januar var medlemmerne af Kongressen og daværende vicepræsident Mike Pence samlet for formelt at godkende valgmandsstemmerne fra de enkelte delstater. Det var den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr over Donald Trump.

Stormløbet var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812. Og det er den eneste gang i USA’s historie, at der ikke har fundet en fredelig magtoverdragelse sted.

ritzau