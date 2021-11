Flere frygtes dræbt: Eksplosion i minibus i Kabul

En bombe, som sad fast på en minibus, er lørdag eksploderet i Afghanistans hovedstad, Kabul. Antallet af dræbte eller tilskadekomne ligger endnu ikke fast. Det oplyser indbyggere i byen og et Taleban-medlem til nyhedsbureauet Reuters.

Taleban-medlemmet afviser at stå frem med navn. Personen siger, at seks personer har mistet livet, og mindst syv er såret. Oplysningerne er endnu ikke officielt bekræftet.

Eksplosionen har ramt et område i det vestlige Kabul. Ingen har taget skylden for angrebet. I området bor der i høj grad hazarere, som overvejende er shiamuslimske. De har tidligere været mål for angreb fra Islamisk Stat (IS).

Billeder på sociale medier viser flammer og en søjle af røg, som stiger op et sted i Kabul. Man kan også se det, der ligner et udbrændt køretøj.

»Jeg sad i min bil, og en eksplosion fandt sted i køretøjet foran os«, fortæller et øjenvidne til AFP.

»Den blev totalt brændt af«.

Øjenvidnet fortæller, at bomben gik af nær en Taleban-kontrolpost

Siden Taleban tog magten i landet 15. august, er en række bomber blevet detoneret i den østlige Nangahar-provins, hvor IS-medlemmer i høj grad er aktive. Netop i Nangahar-provinsen var der fredag en eksplosion. Her døde mindst tre mennesker, og 15 blev såret. Heller ikke i forbindelse med det angreb har nogen taget skylden. Provinsens guvernør har sagt, at flere er anholdt, og at der fortsat er en efterforskning i gang.

ritzau