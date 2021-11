Mindst tre dræbt i protester mod militærstyre i Sudan

Mindst tre demonstranter er lørdag dræbt i Sudan, hvor der er protester mod militærets magtovertagelse for knap tre uger siden, oplyser en lægelig organisation i det østafrikanske land ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To er dræbt af skarpe skud fra militærets side, mens det tredje dødsoffer omkom efter at have indåndet tåregas, meddeler lægesammenslutningen.

»Nej til militærstyre«, lyder et af de taktfaste råb fra de mange demonstranter, der er samlet i hovedstaden Khartoum og nabobyer.

»Civilt styre er folkets valg«, råber de.

Titusinder er gået på gaden lørdag i forskellige byer i Sudan. De er blevet mødt af tåregas fra sikkerhedsstyrkernes side og nogle steder også af skud.

En af de dræbte demonstranter blev ramt af skud fra soldater i byen Omdurman, oplyser den lægelige sammenslutning. Flere andre er såret af skud.

Militærets kup 25. oktober er blevet mødt af international fordømmelse. Også den hårde fremfærd over for demonstranter er blevet kritiseret skarpt. Demonstranternes håb om, at militæret igen ville overdrage magten til et civilt styre, blev alvorligt svækket torsdag, da landets nye militære leder, general Abdel Fattah al-Burhan, udpegede sig selv som leder af et nyt ledende råd.

Indtil for tre uger siden var Sudan ledet af et civilt og militært råd, der blev indsat, efter at landets mangeårige diktatoriske leder Omar al-Bashir blev afsat i 2019. Det har været med henblik på senere at holde frie og demokratiske valg. Men den proces bremsede de militære kupmagere brat, da de for knap tre uger siden satte landets premierminister, Abdalla Hamdok, i husarrest og afsatte de civile ledere. Der har siden været store demonstrationer mod de militære ledere.

ritzau