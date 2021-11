Syrisk selskab stopper flyvninger til Hviderusland

Det private syriske luftfartsselskab Cham Wings har lørdag stoppet sine flyvninger til Hvideruslands hovedstad, Minsk. Hundredvis af migranter er fanget i ingenmandsland på grænsen mellem Polen og Hviderusland. Mange af dem er fra Mellemøsten.

»På grund af den vanskelige situation på den hviderussiske-polske grænse, og fordi de fleste rejsende på vores fly til Minsk er syriske statsborgere, har vi besluttet at stoppe vores flyvninger til Minsk«, meddeler selskabet.

»Vi kan ikke skelne mellem rejsende og migranter«, lyder begrundelsen fra Cham Wings.

Tidligere lørdag meddelte polsk politi, at det havde fundet liget af en ung syrisk mand i en skov tæt ved grænsen. I løbet af natten til lørdag havde en gruppe på omkring 100 migranter forsøgt at krydse grænsen i samme område. Allerede i sommer begyndte de første grupper af migranter at dukke op ved grænsen. I de seneste uger er de blevet stadig flere.

EU-landene beskylder Hvideruslands regering, der er ledet af præsident Aleksandr Lukasjenko, for at dirigere migranter mod grænsen for at lægge pres på EU. Det skal angiveligt være en hævn for de sanktioner, EU har indført mod Lukasjenkos styre.

Hviderusland har i et par måneder givet visum til migranter fra blandt andet Syrien og andre dele af Mellemøsten. Men Polen nægter at lade migranterne få lov at komme ind i landet. Samtidig forhindrer Hviderusland angiveligt migranterne i at vende om. Dermed er de fanget i et tomrum mellem de to landes grænser. Flere migranter er omkommet i grænseområdet.

Fredag meddelte Tyrkiet, at landet ikke længere vil lade statsborgere fra Irak, Syrien og Yemen flyve fra tyrkiske lufthavne til Hviderusland. I august indstillede det irakiske luftfartsselskab Iraqi Airways sine flyvninger til Minsk.

ritzau