Tilslutningen til vaccinationer stiger flere steder i verden. Årsagen beskriver en australier med ét ord

Stater og lande skruer bissen på over for uvaccinerede. I New South Wales i Australien må uvaccinerede ikke afholde en udendørs picnic. I Singapore kommer uvaccinerede til at betale for opholdet på intensiv. Og i Østrig forberedes et lockdown, der kun gælder de uvaccinerede.