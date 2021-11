Hviderusland: EU-sanktioner virker mod hensigten

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, har søndag for første gang talt med den hviderussiske udenrigsminister, Vladimir Makej, om »den uholdbare situation på grænsen til EU«, skriver Borrell på Twitter.

»Den nuværende situation er uacceptabel og skal stoppe. Folk skal ikke bruges som våben«, lyder det fra ham.

Tusindvis af migranter befinder sig på grænsen mellem Hviderusland og EU. Mange af dem kan hverken komme den ene eller den anden vej og er i fare for at fryse ihjel. Europæiske ledere beskylder Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have opmuntret migranterne til at rejse til Hviderusland for at forsøge at komme ind i EU den vej.

Samtalen mellem Borrell og Makej handlede både om migranternes forsøg på at komme ind i EU og om EU’s trusler om at skærpe sanktionerne mod Hviderusland. Den hviderussiske udenrigsminister kritiserer EU’s trusler om flere sanktioner, som han kalder »kontraproduktive«.

»Meningsløsheden i sanktioner blev straks understreget af Hviderusland«, meddeler landets udenrigsministerium efter søndagens samtale.

Ifølge ministeriet har Makej informeret Borrell om »skridt der er taget af Hviderusland for at begrænse tilstrømningen af migranter fra Asien, Afrika og Mellemøsten«.

Grønt lys til sanktioner

Mandag mødes EU’s udenrigsministre for at drøfte situationen. I et interview med den franske avis Le Journal du Dimanche lyder det på Borrell, som om EU’s ledere allerede har bestemt sig.

»Vi vil give grønt lys for at udvide de juridiske rammer omkring vores sanktioner mod Hviderusland, så de kan rettes mod enhver, der deltager i at smugle migranter til det land«, siger han ifølge Reuters til avisen.

Det gælder blandt andet luftfartsselskaber, rejsearrangører og offentlige embedsmænd. Samtidig siger de tre lande, som har oplevet en stigning i antallet af migranter ved grænsen – Polen, Letland og Litauen – at de overvejer at bede Nato om hjælp i konflikten.

