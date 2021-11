To anholdt og sigtet i sag om kvæstet og dødt barn i Stockholm

Artiklen er opdateret klokken 8.58

Svensk politi har anholdt to personer og sigtet dem for drabsforsøg i en sag, hvor to børn søndag blev fundet alvorligt tilskadekomne ved en boligblok. Det ene barn, som var under ti år, døde tidligt mandag af sine kvæstelser.

Det skete i Hässelby nordvest for den svenske hovedstad, Stockholm.

»Vi tror, at børnene faldt fra stor højde, men vi vil på nuværende tidspunkt ikke gå ind på, hvordan det er er sket«, siger politiets pressetalsmand, Daniel Wikdahl.

»Vi kan ikke udelukke, at børnene har været udsat for en forbrydelse«, siger Stockholmspolitiets pressetalsperson, Helena Boström Thomas.

De to børn, som begge er under ti år gamle, blev bragt til hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Også den ene af de anholdte er kvæstet og har ikke kunnet afhøres af politiet. Begge anholdte har en relation til børnene.

En tilskadekommen mand på omkring 45 år er blevet fundet i en lejlighed i den boligblok, som børnene blev fundet tæt ved, skriver det svenske medie Expressen.

Også en kvinde er blevet pågrebet ifølge avisens oplysninger.

»Alle fire har en nær relation til hinanden«, siger Daniel Wikdahl.

Politiet blev tilkaldt klokken 21.46 søndag aften af en person, som fandt de kvæstede børn ved en boligblok.

Det er uklart, hvad der ligger bag hændelsen. Politiet er i gang med at foretage undersøgelser og vidneafhøringer i området.

»Hele gerningsstedet er afspærret«, siger Daniel Wikdahl.

Der bliver banket på døre i området og snakket med potentielle vidner.

Et meget stort område omkring det mistænkte gerningssted er afspærret, skrev den svenske avis Aftonbladet sent søndag.

