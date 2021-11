Biden vil bede Kinas leder holde sig til gadens regler

USA’s præsident, Joe Biden, og Kinas præsident, Xi Jinping, holder mandag aften et digitalt topmøde, som har til formål at mindske spændingerne mellem de to lande.

Men fra begge lejre er der på forhånd udsendt signaler, som tyder på, at der ikke er megen vilje til at søge kompromisløsninger.

En højtstående embedsmand i Biden-administrationen siger, at den amerikanske præsident vil understrege over for sin kinesiske modpart, at ’Kina må spille efter gadens regler som en ansvarlige nation’.

Drøftelserne mellem Biden og Xia via video ventes ifølge Biden-administrationen at vare i adskillige timer, og det er planen at få fastlagt en ramme eller nogle betingelser for den fremtidige konkurrence og rivalisering mellem USA og Kina.

Der er tale om de mest omfattende og bedst forberedte drøftelser mellem den amerikanske og den kinesiske leder.

»For præsident Biden er det en anledning til at få sagt direkte til præsident Xi, at han venter, at Kinas ledere vil spille efter gadens regler, hvilket er, hvad alle andre ansvarlige nationer gør«, siger embedsmanden.

Han understreger videre, at USA lægger vægt på, at disse forhandlinger er reelle og betydelige - ikke blot symbolske. De vil omfatte Kinas økonomiske ’pres eller tvang’ over for USA’s allierede og påståede menneskerettighedskrænkelser.

Biden og Xi har talt i telefon to gange, mens demokraten Biden har været præsident.

Den amerikanske præsident har kritiseret, at Xi ikke har deltaget i FN’s igangværende klimatopmøde, COP26, i Glasgow.

’Come on!’ sagde Biden i en reaktion, hvilket på dansk er noget i retning af ’helt ærligt!’.

COP26 er af mange blevet kaldt altafgørende for den fremtidige retning for Jordens klima. Med fraværet sendte Kina ifølge Biden det helt forkerte signal.

»Kina forsøger - forståeligt nok - at påtage sig en ny rolle som verdensleder. Når man så ikke dukker op ... Helt ærligt«, sagde Biden ved et pressemøde under COP26.

Kinas kommunistparti vedtog i sidste uge en historisk resolution, der cementerer præsident Xi Jinpings status som ’en stor politisk skikkelse’. Ifølge iagttagere giver den også præsidenten bedre råderum til at regere i Kina de kommende år.

I den seneste tid har særligt Taiwan og Hongkong givet anledning til nye, stærke spændinger mellem Kina og USA. Samtidig er der i USA bekymring over Kinas tiltagende militære oprustning.

Kinas militær har gjort imponerende teknologiske fremskridt på kort tid - blandt andet med en nylig test af et nyt hypersonisk missil. Det kan betyde, at verden er på vej ind i en æra med øget strategisk usikkerhed, sagde topledere i det amerikanske forsvar tidligere i denne måned.

