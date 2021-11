Bannon melder sig til FBI i sag om stormløb på Kongressen

Steve Bannon, som var chefstrateg for USA’s tidligere præsident Donald Trump, har meldt sig selv til amerikansk politi mandag.

Det sker, tre dage efter at han fredag blev tiltalt for at nægte at vidne i Kongressen om stormløbet mod kongresbygningen 6. januar i år.

Han ventes at blive stillet for en dommer senere mandag.

Da Bannon mandag ankom til forbundspolitiet FBI’s kontorer for at melde sig, livestreamede han på det sociale medie Gettr og opfordrede i en kort udtalelse sine støtter til at bevare fokus.

»Vi vælter Biden-regimet«, sagde han med blikket rettet mod kameraet.

»Jeg vil have, at I forbliver fokuserede. Det her er alt sammen støj«.

Bannon udeblev fra en høring den 14. oktober.

Risikerer fængsel

Derfor vil han blive retsforfulgt for to tilfælde af foragt - dels for at ignorere stævninger og dels for at undlade at udlevere dokumenter til det kongresudvalg, der undersøger begivenhederne 6. januar.

Foragt for Kongressen kan i grove tilfælde straffes med fængsel i op til et år.

Bannon er blandt de over 30 personer fra Trumps inderkreds, der er blevet bedt om at afgive forklaring for kongresudvalget.

Udvalget vil gerne høre mere om, hvad der skete i Det Hvide Hus forud for 6. januar og i løbet af selve dagen.

Ifølge justitsministeriets vurderinger indtog et par tusinde mennesker kongresbygningen den dag i et forsøg på at forhindre den formelle godkendelse af Joe Biden som vinder af USA’s præsidentvalg i november sidste år.

ritzau