Nu leder Steve Bannon igen Trumps tropper – måske har han gjort det hele tiden

Donald Trump og hans inderkreds har sat sig for at gøre det så svært som muligt at komme til bunds i, hvad der egentlig skete i dagene omkring angrebet på Capitol Hill 6. januar. Det har givet Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon lejlighed til at træde ud af skyggerne og genindtage rampelyset, og noget kunne tyde på, at han også var mere involveret i selve kupforsøget end først antaget.