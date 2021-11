Estland ruller kilometervis af pigtrådshegn ud ved grænsen

Estland har onsdag indkaldt 1.700 soldater til en militærøvelse, hvor der blandt andet skal rulles pigtrådshegn ud ved grænsen til Rusland, oplyser den estiske regering.

Øvelsen er varslet, på et tidspunkt hvor tusindvis af migranter forsøger at komme ind i EU via Hviderusland. Den kaotiske situation har de seneste uger ført til store spændinger mellem EU og det hviderussiske styre.

Migranterne – der hovedsageligt er fra Mellemøsten – har retning mod EU-landene Polen, Letland og Litauen, der alle grænser op til Hviderusland. Estland grænser ikke op til Hviderusland, men ønsker altså alligevel at øge sikkerheden ved grænsen til Rusland, der er allieret med Hviderusland.

»Det, der sker i Polen, Litauen og Letland, betyder, at der er brug for at styrke infrastrukturen ved Estlands grænse«, siger Elmar Vaher, der er politichef og ansvarlig for grænsekontrollen.

Sikkerheden styrkes blandt andet med 40 kilometer pigtrådshegn, på steder hvor risikoen for ulovlig grænsekrydsning vurderes at være højest.

Militærøvelsen er hasteindkaldt og ventes at vare indtil 25. november. Den skal officielt teste Estlands beredskab og kommandoveje.

