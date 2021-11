Presset Boris Johnson beordret til at sætte sig ned: »I dette hus bestemmer jeg«

Fakta

Tre politikere med lukrative bijobs

Owen Paterson:

Tjente årligt over en million kroner ved at være konsulent for det medicinske teknologiselskab Randox Health og fødevareproducenten Lynn’s Country Food. Owen Paterson brød reglerne ved at henvende sig til ministre og embedsfolk på måder, som kunne give virksomhederne økonomiske fordele. Randox er en af de store udbydere i Storbritannien af covid-19-tests, og firmaet har under pandemien fået opgaver, som ikke var i udbud, for over 4 milliarder kroner.

Geoffrey Cox:

Den tidligere øverste juridiske rådgiver for Boris Johnsons regering tjener styrtende på at bijobbe som advokat ved siden af det parlamentariske arbejde. Omkring 400.000 pund årligt – cirka 3,5 millioner kroner - giver bijobbene. Mest kontroversiel er Geoffrey Coxs arbejde på De Britiske Jomfruøer. Selvstyret har hyret Cox til at forsvare det i en korruptionsundersøgelse, der er iværksat af hans egen britiske regering. Det har ikke gjort kritikken mindre, at De Britiske Jomfruøer er et kendt skattely.

Iain Duncan Smith:

Den tidligere konservative leder tjener årligt over 220.000 kroner for at arbejde som konsulent for Byotrol Technology, der producerer antibakterielle produkter. I parlamentet ledede Iain Duncan Smith et parlamentarisk udvalgsarbejde om mulige regelforenklinger efter Brexit, der endte med blandt andet at anbefale, at regeringen formelt burde godkende alkoholfri hånddesinfektionsmidler. Anbefalingen om at ligestille produkterne med alkoholbaserede midler kunne give store gevinster til Byotrol Technology, men Iain Duncan Smith fandt det ikke relevant at oplyse op sit bijob.













Vis mere