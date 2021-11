»Vi kan ikke sove om natten, fordi vi er så nervøse«: Indehaverne af boder på tyske julemarkeder holder vejret

»Vi står i en rigtig svær situation i øjeblikket. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske som det næste. Kan vi overhovedet åbne? Vil der ske ændringer i restriktionerne«, spørger Markus Harich fra Dresden, hvor han her ses i færd med at gøre klar til det julemarked, som altså er i fare for at blive aflyst.