Trumps chefstrateg erklærer sig ikkeskyldig i retsoprør om stormløb

Steve Bannon, som var chefstrateg for USA’s tidligere præsident Donald Trump, erklærede sig onsdag ’ikkeskyldig’, efter at han er blevet tiltalt for at udvise foragt for Kongressen.

Tiltalen er blevet rejst, fordi Bannon havde nægtet at vidne i Kongressen om stormløbet mod kongresbygningen 6. januar i år.

Bannon erklærede sig ’ikkeskyldig’ dagen før den første høring i sagen. Han uddybede ikke erklæringen.

Bannon er blandt de over 30 personer fra Trumps inderkreds, der er blevet bedt om at afgive forklaring for kongresudvalget.

Udvalget vil gerne høre mere om, hvad der skete i Det Hvide Hus forud for 6. januar og i løbet af selve dagen.

Ifølge Justitsministeriets vurderinger indtog et par tusinde mennesker kongresbygningen den dag i et forsøg på at forhindre den formelle godkendelse af Joe Biden som vinder af USA’s præsidentvalg i november sidste år.

Selv om Bannon ikke var en del af Trumps stab eller officiel rådgiver for ham op til stormløbet, siger hans advokat, at han er beskyttet af en særlig immunitet og ikke behøver samarbejde med kongresudvalget.

Hvis Bannon findes skyldig, kan hver anklage om foragt for Kongressen straffes med op til et års fængsel og en bøde på op til 100.000 dollar (657.000 kroner).

Bannon har beskyldt præsident Joe Biden for at have ’beordret’ Justitsministeriet til at retsforfølge ham.

» Jeg vil aldrig give op i denne sag«, siger han.

ritzau