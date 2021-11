Hviderusland rydder store migrantlejre nær grænse til Polen

Hviderussiske myndigheder har torsdag ryddet to store migrantlejre nær byen Bruzgi ved grænsen til Polen, oplyser det statslige, hviderussiske nyhedsbureau Belta. Mange skal være blevet flyttet til nærliggende lagerbygninger.

En talsperson for de polske grænsevagter bekræfter, at de to migrantlejre er tomme, hvilket kan udgøre en vigtig udvikling i krisen.

»Disse to lejre er nu tomme. Migranterne er højst sandsynligt blevet bragt til et transport- og logistikcenter, som ikke ligger langt fra Bruzgi-grænseovergangen«, siger talspersonen.

»Der var ikke andre af den slags lejre. Men der er dukket grupper op andre steder, som har forsøgt at krydse grænsen. Vi må se, hvad der sker i de næste timer. Der er stadig folk i området, men det er klart ved at blive tømt«.

Tusindvis af migranter har de seneste uger slået lejr ved grænsen. Situationen har været højspændt, og flere gange har de forsøgt at komme ind i Polen. Imens har polske myndigheder forsøgt at stoppe dem.

Tidligere torsdag tjekkede hundredvis af irakere ind i lufthavnen i Hvideruslands hovedstad, Minsk, for at tage et fly tilbage. Det var det første fly af sin slags i måneder og et andet tegn på, at der sker udviklinger i den ellers fastlåste situation.

Forholdene på grænsen er barske, og flere migranter har mistet livet i området. Europæiske ledere har beskyldt Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have opmuntret migranterne til at rejse til Hviderusland for at forsøge at komme ind i EU ad den vej. Det skal han have gjort som en slags hævn for, at EU har indført sanktioner mod Hviderusland efter et omstridt valg i august 2020.

ritzau