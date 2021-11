De blev dømt for et af de mest omtalte drab i USA i nyere tid. Nu er de blevet frifundet af retten

Efter en længere undersøgelse af drabet på borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X, bekræftes en langvarig tvivl om, hvem der stod bag drabet. Torsdag blev to mænd, der blev dømt for drabet, frifundet ved højesteret i staten New York, skriver The New York Times.

De to mænd, Muhammad A. Aziz og Khalil Islam – dengang kendt som hhv. Norman 3X Butler og Thomas 15X Johnson – har fået renset deres navne, men de har hver tilbragt mere end 20 år i fængsel, og det her gør ikke op for de mange tabte år, siger Muhammad A. Aziz.