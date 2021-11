»Det var så koldt: 430 irakiske migranter er fløjet hjem fra Hviderusland

Hundredvis af irakere, der i ugevis slog lejr på Hvideruslands grænse til EU, er landet i Irak torsdag. De omkring 430 mennesker landede først i byen Erbil i den kurdiske del af Irak kom med fly fra Hvideruslands hovedstad, Minsk. Nogle fløj videre til Bagdad, oplyser Iraks udenrigsministerium.

Migranterne, der også talte unge børn, gik igennem ankomsthallen i Erbil med kufferter med varmt tøj, som de havde medbragt for at overleve den europæiske vinter. Nogle så modløse ud, men svor, at de ville forsøge at tage afsted igen.

Mohsen Addi kommer fra Sinjar i det nordvestlige Irak. Han tilhører mindretallet yazidierne, der som gruppe har oplevet massakrer og blive underlagt slavelignende forhold under Islamisk Stat for flere år siden. Han havde taget sin hustru og børn med på rejsen, først til Tyrkiet – og siden Hviderusland.

»Vi var en måned i Hviderusland, men det var så koldt og hårdt der«, siger han.

»Jeg ville være blevet der indtil døden, men min familie var i fare. Hvis situationen ikke bliver bedre i Irak, tager jeg afsted igen. Der er ikke andet valg«.

Addi siger, at hans irakiske hjemby stadig mangler elektricitet og et ordentligt sundhedssystem.

Europæiske ledere har beskyldt Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have opmuntret migranterne til at rejse til Hviderusland for at forsøge at komme ind i EU ad den vej. Det skal han have gjort som en slags hævn for, at EU har indført sanktioner mod Hviderusland efter et omstridt valg i august 2020.

Hviderussiske myndigheder ryddede torsdag to store migrantlejre nær byen Bruzgi ved grænsen til Polen. Det kan potentielt blive et vendepunkt i den ellers fastlåste situation.

ritzau