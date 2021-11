Kendt kunstner og oppositionsfigur tager flugten fra Cuba

Yunior García landede denne uge i Madrid lufthavn efter en hovedkulds flugt fra Cuba, hvor han med nød og næppe undgik at blive anholdt af myndighederne. Hans forbrydelse er, at han allerede for længe siden bad om lov til at arrangere en fredelig demonstration for vise sin utilfredshed med den cubanske regering. Den slags går ikke i Cuba.

»Min flugt var som en film«, fortalte han ved sin ankomst til den spanske hovedstad og forklarede, at han i dagevis blev holdt indespærret i sit hus af den cubanske efterretningstjeneste, hans mobiltelefon og internet var blokeret og han var ude af stand til at kommunikere med omverdenen. Offentligt blev han kaldt »lejesvend for USA« og beskyldt for at destabilisere Cuba. Det statskontrollerede tv dedikerede ligefrem en hel reportage til at bagvaske García. Tilmed blev han og hans hustru truet med 20 års fængsel. Det lykkedes dem at flygte ud af huset omringet af venner, der bragte dem til lufthavnen, hvor politiet tilsyneladende vendte det blinde øje til.