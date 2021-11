Tusinder vil demonstrere mod corona-politik i Wien

Der er lørdag planlagt demonstrationer i Østrig rettet mod landets nye coronarestriktioner. De omfatter en ny nedlukning af samfundet fra mandag.

Flere tusinde ventes at gå på gaden i Wien. Blandt andet på opfordring fra det højreorienterede Frihedsparti.

Den ansete schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung (NZZ) skriver i en leder, at den østrigske regerings tvangspolitik splitter samfundet og er en politisk ’falliterklæring’.

Frihedspartiets leder, Herbert Kicki, siger, at et ’diktatur’ er ved at blive indført i Østrig. Han er for øjeblikket selv syg med covid-19

Politiet har sagt, at mindst 1300 betjente udkommanderes lørdag. De skal blandt andet kontrollere, at folk respekterer påbuddet om at bære mundbind.

Det er planen, at nedlukningen fra mandag skal være overstået for vaccinerede og tidligere covid-syge senest den 13. december.

Men for ikkevaccinerede gælder restriktioner også efter den 13. december. Regeringen har desuden meddelt, at der fra februar i det nye år vil være indført obligatoriske vaccinationer.

»Det er klart, at denne linje fra regeringens side betyder, at alle forsøg på at få overbevist de ikkevaccinerede slår fejl. Og med pligtmæssige vaccinationer fra februar er regeringen for alvor slået ind på en radikal kurs. Dette er en logisk følge af den nuværende kurs, fordi en nedlukning kun er et pusterum, men ikke en strategi«, skriver NZZ.

Dagbladet mener, at der er tale om en ’falliterklæring’ for det politiske liv i Østrig. Især fordi det i de seneste måneder ikke lykkedes at overtale en tilstrækkelig stor andel af befolkningen til at lade sig vaccinere. Et svigt, som også er sket i Tyskland og Schweiz, skriver NZZ.

Østrigs politi oplyste natten til lørdag, at tre unge mænd fra Linz har indrømmet, at de planlagde at angribe politifolk. Det skulle ske ved at hælde benzin på betjente og sætte ild til dem.

De tre - to teenagere på 16 år og en mand på 20 år - har fortalt politiet, at de anså betjente som fjender, fordi betjente håndhæver de coronarestriktioner, som myndighederne har indført.

De tre har tilstået, at de i midten af november satte ild til en af politiets patruljevogne.

Omkring 66 procent af den østrigske befolkning er færdigvaccineret.

