Svensk lokalpolitiker fængslet for drab og partering

En domstol i Stockholm har lørdag besluttet at varetægtsfængsle en mand i 60-års alderen, der er mistænkt for at dræbe og partere en jævnaldrende mand.

Den mistænkte mand arbejder i lokalpolitik.

»Politiet er i efterforskningen kommet frem til et punkt, hvor man med sikkerhed kan sige, at der er begrundet mistanke om, at personen har begået mordet og brud på gravfreden«, siger anklager Marina Chirakova til tv-stationen SVT.

Forbrydelsen skal have fundet sted i september.

Midt i september dukkede ligdele op i det centrale Stockholm.

Først blev der fundet en pose med et afskåret hoved, da dykkere skulle rydde op i en af byens kanaler. Det fik politiet til at sende sine dykkere i vandet for at lede efter flere kropsdele, men uden held.

Senere fandt privatpersoner flere afskårne lemmer to forskellige steder i Djurgården, der er en bydel i det centrale Stockholm.

Manden blev anholdt torsdag. Lørdagens retsmøde i Stockholm foregik bag lukkede døre.

Den mistænktes advokat Louise Gunven siger til SVT, at hendes klient anfægter rettens beslutning om at varetægtsfængsle ham.

Hun vil ikke sige, hvad han har sagt i retten, eller hvordan han forholder sig i skyldsspørgsmålet.

Det er ventet, at der vil blive rejst tiltale mod ham inden 20. december, tilføjer anklageren i sagen ifølge nyhedsbureauet TT.

Hun vil endnu ikke sige noget om, hvad motivet bag forbrydelsen kan have været, eller hvilken relation den mistænkte og den dræbte havde til hinanden.

