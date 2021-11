14-årig dreng hårdt såret af skud i Sverige

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 14-årig dreng er lørdag eftermiddag blevet ramt af skud i den svenske by Eskilstuna.

Han er bragt til et hospital, hvor han betegnes som alvorligt såret og nu er under behandling.

Politiet fik et opkald om skyderiet lørdag klokken 16.36. Den første politipatrulje, der ankom til stedet, fandt en person med skudsår udendørs, skriver Aftonbladet.

Men politiet kan ikke umiddelbart sige meget om, hvad der skete.

»Vi er fortsat på stedet og afventer kriminalteknikere«, siger en pressetalsmand til nyhedsbureauet TT.

Politiet har umiddelbart kun bekræftet, at den sårede dreng er under 20 år. Men hospitalet har over for TT oplyst, at han er 14 år. Han er ramt af skud i ryggen, skriver Aftonbladet.

Der er tidligt lørdag aften ikke nogen anholdte i sagen.

Eskilstuna ligger godt 100 kilometer øst for Stockholm.

Bydelen Fröslunda, hvor skyderiet fandt sted, har oplevet flere skyderier på det seneste.

I midten af oktober blev en mand i 20’erne alvorligt såret i forbindelse med et skyderi ved en skole.

Skyderiet, der blev overværet af skolebørn, efterforskes som tre tilfælde af drabsforsøg.

I juli var der et andet drabsforsøg i bydelen, hvor en mand blev såret med en kniv eller en anden spids genstand. Efterforskningen tyder på, at motivet bag dette angreb kan have været, at ofret tidligere har talt med politiet om en anden episode.

Fröslunda står på politiets liste over såkaldt udsatte områder.

Det er områder, der af politiet karakteriseres af en lav socioøkonomisk status, og hvor kriminelle påvirker lokalsamfundet.

Det kan være i form af trusler og afpresning, men også vold og åbenlys narkohandel.

ritzau