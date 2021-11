Coronademonstranter danser gennem Amsterdam

Tusindvis af mennesker demonstrerer lørdag i Amsterdam mod den hollandske regerings seneste coronarestriktioner.

Det sker, dagen efter at 51 mennesker blev anholdt i havnebyen Rotterdam ved protester, der af byens borgmester blev betegnet som et ’voldsorgie’.

For en uge siden tog Holland hul på en ny periode med delvis nedlukning. Det kommer til at vare i hvert fald tre uger, har regeringen meddelt.

Der er desuden planer om at udelukke folk, der ikke er blevet vaccineret, fra blandt andet barer og restauranter.

De nye tiltag har fået tusinder på gaden igen i Amsterdam og i byen Breda i den sydlige del af Holland lørdag.

Begge steder er der tale om fredelige og festlige optog, skriver nyhedsbureauet AFP.

En enkelt gruppe har aflyst deres deltagelse i demonstrationen i Amsterdam på grund af de voldsomme begivenheder i Rotterdam dagen inden.

Men tusindvis af andre går gennem Amsterdam med fyrværkeri, mens folk danser og fester bag ladvogne, hvor DJs spiller musik.

»Folk vil leve, det er derfor, vi er her, siger en af arrangørerne«, Joost Eras.

»Vi er ikke uromagere. Vi kommer her på fredelig vis«.

I Rotterdam blev 51 anholdt for urolighederne. To mennesker blev indlagt med skudsår. Politiet affyrede både advarselsskud og skud mod enkelte personer, lige som de brugte vandkanoner for at opløse demonstrationen.

Ifølge avisen De Telegraaf har mange indbyggere i Rotterdam lørdag ’overdænget’ politiet i byen med blomster, chokolade og opbakning.

ritzau