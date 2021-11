Tre er skadet efter pistol gik af i amerikansk lufthavn

En mand er flygtet fra en lufthavn i den amerikanske by Atlanta, efter at hans pistol gik af ved et uheld.

Episoden skete lørdag omkring klokken 13:30 lokal tid i lufthavnen Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, der ligger i delstaten Georgia.

»De første rapporter indikerer, at tre mennesker pådrog sig ikke-livstruende skader«, lyder det i en udtalelse fra Transportation Security Administration (TSA), der står for sikkerheden i lufthavnene.

Ifølge politiet krævede en person akutbehandling på stedet efter et fald, mens to andre klagede over åndenød.

Våbnet gik af, da en ansat var i gang med at undersøge en taske ’grundet en forbudt genstand, som var blevet fundet på røntgenbilledet’ ifølge TSA.

»Han rådede passageren til ikke at røre ejendelen, og da han åbnede et rum i tasken indeholdende den forbudte genstand, kastede passageren sig over tasken og greb et våben, hvorefter det affyrede«.

Skuddet udløste panik og frygt for, at en gerningsmand havde åbnet ild, og folk stormede ud af terminalen og ud på området, hvor flyene parkerer.

Travlhed i lufthavnen i forbindelse med Thanksgiving

Episoden skete weekenden inden, at Thanksgiving finder sted i USA. Ifølge TSA er det forventet, at lufthavnen vil være ramt af travlhed i løbet af rejseperioden for højtiden.

Således ventes menneskemængder på niveau som før coronapandemien ved sikkerhedskontroller fra 19. til 28. november.

Erika Zeidler skulle rejse fra Atlanta til byen Anchorage i delstaten Alaska. Hun sad på en restaurant, da folk begyndte at løbe ned af gangen, fortæller Zeidler til CNN.

»Vi troede, at de var ved at komme for sent til et fly, og så begyndte flere og flere mennesker at løbe«, siger hun og fortæller, at der også var ’noget skrigeri’.

Som følge af episoden blev flyvninger midlertidigt stoppet.

Politiet erklærede området for sikkert klokken 15:20 ifølge TSA, altså næsten to timer efter at hændelsen fandt sted, og flyvningerne kunne genoptages.

Politiet har efterfølgende udstedt en arrestordre på den 42-årige mand.

Han er blevet eftersøgt - sigtet for at have båret et skjult våben i en kommerciel lufthavn, at have besiddet et våben som tidligere straffet samt for at have affyret et våben og uforsvarlig adfærd.

Sådan lyder det fra Reginald Moorman fra politiet ved et pressemøde.

Lufthavnstalsmand Andrew Gobeil siger til CNN, at manden flygtede, selv om at han ikke havde fået tilladelse til at forlade stedet.

Ifølge Geboil forsøger myndigheder at lokalisere manden, og en undersøgelse af hændelsen er fortsat i gang.

ritzau