Forvunden tennisspiller ses på fotos fra Beijing søndag

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai er tilsyneladende til stede ved en tennisturnering i Beijing søndag.

Det fremgår af officielle fotos fra begivenheden i Kinas hovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til søndag dansk tid.

Peng Shuai er i over to uger ikke blevet set offentligt eller har udtalt sig offentligt, efter at hun fremsatte anklager mod en tidligere højtstående politiker i Kina om seksuelle overgreb.

Flere lande, deriblandt USA og Storbritannien, samt kvindernes internationale tennisforbund, WTA, har udbedt sig forsikringer fra Kina om, at der ikke er sket hende noget.

WTA har truet med at aflyse alle turneringer i Kina, hvis myndighederne ikke kommer med fyldestgørende svar vedrørende den 35-årige Peng Shuai, der tidligere har toppet verdensranglisten i double.

Lørdag tog sagen en ny drejning, da en journalist fra et kinesisk statsmedie offentliggjorde en video, der viser Peng Shuai på en restaurant i Beijing.

Men det er ikke nok til at fjerne WTA’s bekymringer på hendes vegne.

»Mens det er positivt at se hende, er det fortsat uklart, om hun er fri og i stand til at tage beslutninger selv og gøre, som hun vil, uden tvang eller påvirkning udefra. Videoen alene er utilstrækkelig«, udtalte Steve Simon, der er direktør og formand for WTA i en udtalelse på forbundets hjemmeside.

»Som jeg har sagt fra starten, er jeg bekymret for Peng Shuais helbred og sikkerhed«, tilføjede han.

WTA har ikke kommenteret de fotos af Peng Shuai, som er dukket op natten til søndag.

ritzau