Militære kupmagere i Sudan vil genindsætte premierminister

Militæret i Sudan vil genindsætte premierminister Abdalla Hamdok, som blev fjernet fra posten ved et militærkup i oktober.

Det oplyser Fadlallah Burma Nasir, der er formand for partiet Umma, over for Reuters, skriver nyhedsbureauet søndag morgen.

Ifølge Nasir, der ifølge nyhedsbureauet AFP har fungeret som mægler mellem parterne, indgik de militære kupmagere sent lørdag aften en aftale.

Den indebærer, at Hamdok kan danne en ’uafhængig regering af teknokrater’. Desuden vil alle politiske fanger bliver løsladt.

»En politisk aftale er opnået mellem general al-Burhan (leder af kuppet, red.), Abdalla Hamdok, politiske grupperinger og civile samfundsorganisationer om Hamdoks tilbagevenden til sin position samt frigivelse af politiske fanger«, siger Nasir.

Aftalen vil angiveligt blive offentliggjort søndag, oplyser en kilde til Reuters.

Sudan har siden 2019 været ledet af en overgangsregering. Den bestod af militæret og civile grupper. De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen af landets tidligere leder Omar al-Bashir i 2019.

Det skete med henblik på senere at holde frie og demokratiske valg.

Men den proces bremsede de militære kupmagere brat, da de den 25. oktober satte premierminister Abdalla Hamdok i husarrest og afsatte de civile ledere.

Der har siden været store demonstrationer mod de militære ledere. Kuppet blev ledet af general Abdel Fattah al-Burhan. Han har fortalt, at hans folk valgte at afsætte regeringen for at undgå en borgerkrig.

/ritzau/

ritzau