Lukasjenko advarer Polen om migranter: »Hvis vi går for langt, så kan krig ikke undgås«

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at han venter på svar fra EU, om unionen vil acceptere at tage imod 2.000 migranter, der sidder fast langs den hviderussiske grænse. Han kræver, at Tyskland tager imod migranterne. Men EU har ikke reageret på hans henvendelse, siger han ifølge det nationale nyhedsbureau Belta.

»De sagde, at forbundskansler Merkel accepterede, at de ville overveje dette problem på EU-niveau. Men det gør de ikke«, siger Lukasjenko.

»Vi bør kræve, at tyskerne tager imod dem«, tilføjer han.

Han advarer samtidig Polen om, at landet bør overveje konsekvenserne, hvis det lukker en jernbaneforbindelse mellem de to lande. Det vil blot betyde, at togtrafikken vil blive omdirigeret, så den løber gennem en konfliktzone i det østlige Ukraine. Men han ønsker ikke en konfrontation med Polen.

»Det er, fordi vi indser, at hvis vi går for langt, så kan krig ikke undgås«, siger han.

7.000 migranter i Hviderusland

EU beskylder Hviderusland for at flyve tusindvis af migranter ind fra Mellemøsten og sende dem videre mod EU-landene Polen og Litauen. De to lande har reageret ved at sende titusinder af soldater til grænsen for at afvise de mange migranter.

Ifølge EU-Kommissionen er det et forsøg fra Lukasjenko på at hævne sig på de sanktioner, som EU har indført mod hans regime. EU anerkender ikke, at Lukasjenko vandt sidste års præsidentvalg i Hviderusland. Der var talrige oplysninger om valgsvindel, som kan have berøvet oppositionen valgsejren.

Det blev fra europæisk side besvaret med omfattende sanktioner mod Lukasjenko og topfolk i Hviderusland. Lukasjenko har tidligere oplyst, at der befinder sig 7.000 migranter i Hviderusland, der er fløjet ind fra Mellemøsten og Afghanistan. Flere tusinde befinder sig ved grænsen til Polen og Litauen under elendige forhold, mens vinteren for alvor er ved at sætte ind.

ritzau