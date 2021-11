Midtsøgende chilenere skal vælge mellem to kandidater fra det yderste af hver deres fløj

Man kunne høre dem på lang afstand, for stemmerne var ophidsede og skingre. »Dette land kommer aldrig videre, hvis vi ikke tror på de unge«, råbte den ene og rettede en dirrende pegefinger mod den anden, der rystede på hovedet og brølede tilbage: »De unge har ingen erfaring. Chile har brug for ro og orden. Så forstå det dog«.

To mænd på en café i den chilenske provinsby Santa Cruz diskuterer højrøstet udfaldet af søndagens valg, der endte med, at to kandidater fra det yderste af hver sin fløj skal videre til næste runde i december. Den situation vækker stærke følelser, for de to fløje ser med afsky på hinanden.