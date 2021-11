Kyle Rittenhouse i første interview efter frifindelsen: »Jeg er ikke racist«

Kyle Rittenhouse, der i fredags blev frikendt for at have skudt og dræbt to mænd og såret en tredje i forbindelse med de racerelaterede uroligheder sidste år i byen Kenosha i Wisconsin, siger nu, at hans handlinger ikke var motiveret af racisme, og at han blot handlede i selvforsvar. Udtalelserne faldt i et interview med Fox News, der blev bragt mandag aften.

Urolighederne i Kenosha begyndte, efter at en hvid politibetjent havde skudt en sort mand. Rittenhouse er hvid, og det var de mænd, han skød, også.