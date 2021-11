Senatorer vil blokere for Bidens våbensalg til Saudi-Arabien

Før sit valg til USA’s præsident kaldte Joe Biden Saudi-Arabien en »paria-stat«. Nu bliver han kritiseret for at sælge våben til det magtfulde kongedømme, som fører krig i nabolandet Yemen.

Selv siger Biden, at salget af 280 luft-til-luft-missiler og tilhørende militært grej for fire milliarder kroner vil »styrke USA’s nationale sikkerhed ved at hjælpe med at styrke sikkerheden i en venligsindet nation, som fortsat er en vigtig kraft for den politiske og økonomiske udvikling i Mellemøsten«, som det hedder i en erklæring fra Pentagon.