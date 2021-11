EU-Kommissionen vil straffe de transportselskaber, som medvirker til at smugle migranter ind i EU. Det kan for eksempel være ved forbyde et selskab at operere i EU.

Forslaget kommer som svar på situationen ved EU’s ydre grænser mod Hviderusland, hvor migranter i ugevis har forsøgt at finde vej til EU.

Ifølge EU-Kommissionen vil tiltaget give et ekstra værktøj til at håndtere ’hybride angreb’ som det fra Hviderusland.

Opdateres

ritzau