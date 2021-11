Domstol i USA finder apotekskæder ansvarlige for opioidkrise

I en hidtil uset afgørelse har en amerikansk domstol afgjort, at apotekerkæderne Walmart, CVS og Walgreens bærer et ansvar for landets opioidkrise som følge af en slap udleveringspolitik.

Et nævningeting ved en føderal domstol i Cleveland i delstaten Ohio afgjorde tirsdag, at de tre detailgiganter ikke havde tilstrækkelig kontrol over salget af smertestillende medicin i Ohio.

Afgørelsen kan danne præcedens for andre lignende sager.

Walmart, CVS og Walgreens har alle i separate erklæringer meddelt, at de vil anke afgørelsen.

Opioider er til dels syntetisk fremstillet medicin, der kan lindre smerte. Men der er også en enorm afhængighedsrisiko forbundet med dem, ligesom at de indeholder en stor risiko for misbrug.

To amter i Ohio, der står bag søgsmålet, kræver milliarder af dollar i kompensation fra virksomhederne for omkostningerne ved at bekæmpe opioidafhængighed og overdoser.

Amterne hævder, at apotekerne ’misbrugte den tillid og det ansvar’, der var pålagt dem som de, der kontrollerede lægemidlerne.

Derved ’fostrede de et sort marked for receptpligtige opioider’, mener amterne ifølge CNN.

»Dagens afgørelse betyder meget for Lake County, fordi det er et markant skridt frem i retning mod reel heling i denne epidemi«, siger amtsleder John Plecnik til CNN.

En føderal dommer vil bestemme erstatningens størrelse til foråret.

Virksomhederne afviser, at de har medvirket til opioidkrisen og argumenterer for, at de solgte piller er blevet ordineret af autoriserede læger.

Mellem 1999 og 2019 er næsten 500.000 mennesker i USA døde af en overdosis, som har involveret opioider. Det gælder både receptpligtige piller og ulovlige piller.

Det viser tal fra USA’s Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC).

