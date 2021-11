To norske journalister blev anholdt og tilbageholdt i Qatar

Automatisk oplæsning

To journalister fra det norske medie NRK er blevet løsladt efter at have været tilbageholdt i Qatar.

Journalisterne Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani blev anholdt på en arbejdsrejse i Qatar, hvor de var på reportagetur forud for næste års VM i fodbold.

»Jeg talte med dem tidligere i dag. De var præget af det, de havde været igennem«, sagde NRK’s generaldirektør, Thor Gjermund Eriksen, tirsdag.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at få Ghorbani og Ekeland løsladt og bringe dem trygt tilbage til Norge«.

Avisen VG skrev tidligere, at de to journalister var om bord på et fly fra Qatar Airways, der lettede fra Doha sent tirsdag aften dansk tid.

Onsdag morgen er de landet i Kastrup Lufthavn i Danmark og har udtalt sig om sagen.

»Vi er blevet afhørt, men er først og fremmest glade for at være tilbage i Europa. Vi er lidt udmattede«, siger Ekeland til VG.

Ifølge journalisterne tilbragte de 32 timer i politiets varetægt og fik frataget deres kameraudstyr og andet udstyr.

De oplyser til VG, at de ikke fik noget af det med hjem.

Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ankom til Qatar søndag 14. november. Dagen efter havde de en aftale med regimekritikeren Abdullah Ibhais. Han blev imidlertid anholdt af politiet blot timer inden interviewaftalen, skriver VG.

Ifølge NRK opstod der bekymring for journalisterne, da de ikke som aftalt kontaktede redaktionen i Norge inden afrejse fra Qatar. Via kilder fik mediet at vide, at de var blevet anholdt.

Udenrigsminister Anniken Huitfeldt oplyser, at hun har fået bekræftet, at de to er blevet løsladt.

»Så vidt vi forstår, er der ikke rejst tiltale. Vi kan bekræfte, at de to statsborgere arbejder for NRK, og at de blev pågrebet, mens de udførte deres job som journalister«, skriver Huitfeldt i en udtalelse til NRK.

»Det er vigtigt, at journalister får lov til at udføre deres journalistiske arbejde uden indblanding fra myndighederne - også i Qatar«, siger udenrigsministeren til VG.

Præsidenten for Det Norske Fodboldforbund (NFF), Terje Svendsen, kalder det ’fuldstændigt uacceptabelt, at de qatarske myndigheder anholder journalister, der udfører saglig, kritisk journalistik’.

»Det reagerer vi meget kraftigt på. Vi er dybt bekymrede for journalisters vilkår i Qatar«, siger han til VG.

ritzau