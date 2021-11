43 års mareridt er slut: »Jeg kan ikke tro det. Jeg troede aldrig, at den her dag ville komme«

Året er 1978.

Danny Zuko spiller smart i lædervest og erklærer sin kærlighed til Sandy i årets hitfilm ’Grease’, der sælger billetter i massevis verden over. Anker Jørgensen (S) tager sin anden tørn som statsminister i Danmark. Og spilleren, der sidenhen vil komme til at spille næstflest kampe nogensinde på det mandlige danske landshold i fodbold, Dennis Rommedahl, bliver født.

Året 1978 er også året, hvor tre personer bliver myrdet under et brutalt indbrud i Kansas City i den amerikanske delstat Missouri. Fire personer trænger 25. april ind i Larry Ingrams hjem og skyder og dræber ham og to af hans venner. Ingrams kæreste, Cynthia Douglas, bliver også skudt i låret, men overlever ved at spille død.

Dagen efter besøger to betjente den dengang 18-årige Kevin Strickland og tager ham med ind på stationen. »Jeg tænker slet ikke, at jeg er mistænkt på det her tidspunkt«, sagde han for nyligt til Washington Post.

Men det er han.

Da Kevin Strickland indser det, beder han straks politiet om at blive fremstillet med en række andre personer foran det overlevende vidne, så han kan få renset sit navn.

Og her begynder, hvad der bliver til 43 års mareridt for Kevin Strickland. For Cynthia Douglas peger på ham, da hun skal udpege gerningsmanden.