Sveriges første kvindelige statsminister budt velkommen med klapsalver og en lussing

Det var en rørt Magdalena Andersson, som så de 117 grønne lys tændes på stemmetavlen. Uden en majoritet imod sig blev hun valgt til Sveriges statsminister. Magdalena Anderssons kinder var røde, mens partifæller og støtter gav hende en stående klapsalve.

»Hvis kvinder kun må stemme, men aldrig få lov til at nå det højeste embede, så er demokratiet ikke helt. Piger, som vokser op i Sverige, skal få lov til at føle, at de er hele mennesker«, havde løsgængeren Amineh Kakabaveh sagt i sin nomineringstale nogle minutter tidligere og fået tårerne til at pible frem hos statsministerkandidaten.