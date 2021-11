Tysklands nye kansler bruger variant af berømt citat til at beskrive den nye regering

Det er socialdemokraten Olaf Scholz, der skal overtage Europas vigtigste job som Tysklands kansler efter 16 år med Angela Merkel, men hans kommende regering bliver i høj grad spændt ud mellem De Grønnes store klimaambitioner og de liberales økonomiske snusfornuft.

Netop klima- og finanspolitik var ifølge tyske medier de sidste to knaster, der faldt på plads, efter en måneds intensive regeringsforhandlinger. Den 177 sider lange regeringsaftale, der blev præsenteret onsdag, lægger op til etableringen af to centrale ministerier med to magtfulde ministre: De Grønne får et nyt, stærkt klima- og økonomiministerium, der ventes at få partiets ene formand, Robert Habeck, som minister. Han ser også ud til at blive vicekansler. Det liberale FDP får finansministeriet, hvor partiformand Christian Lindner ventes at sætte sig på pengekassen.