96 mænd og to kvinder vil være præsident i det krigsmartrede Libyen

Jan Kubis vil gøre, hvad alle rejsevejledninger anbefaler: Han vil holde sig fra det krigsmartrede, opsplittede Libyen. Det giver Libyen et problem: Det er Kubis, der på FN’s vegne skulle sørge for, at fred sænker sig over det stakkels land. Tirsdag opsagde han sit job som FN’s mægler.

Det sker, kun én måned før libyerne skal til præsidentvalg. Deres samfund er splittet – geografisk, politisk og militært. Næsten 100 libyere vil alligevel gerne stå på stemmesedlen 24. december. Men det signalerer næppe alt under kontrol, at FN’s ansvarlige for den skrøbelige fredsproces trækker sig, før valgkampen overhovedet er kommet i gang.