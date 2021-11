»Premierministeren var i fin form«: Vicepremierminister forsvarer Boris Johnson efter Gurli Gris-tale

Den britiske premierminister, Boris Johnson, var ’virkelig i form’, da han tidligere i denne uge vakte opsigt med en tale for erhvervsledere, hvor han tabte tråden adskillige gange og angiveligt vrøvlede om Gurli Gris.

Det siger den britiske vicepremierminister til journalister, som mener, at premierministeren gjorde en underlig figur.

»Premierministeren var i fin form, og det har på ingen måder skabt bekymring om hans lederevner«, siger vicepremierminister Dominic Raab til spørgsmål om Johnsons helbred og evner til at lede sit land.

Johnson var under talen, som han holdt i den britiske industrisammenslutning, CBI, mandag, kortvarigt ude af stand til at finde ord, da han mistede overblikket over sine noter. Han fortalte så en anekdote om sit nylige besøg i Forlystelsesparken Peppa Pig World (Gurli Gris).

Boris Johnson undskyldte, at han var faret vild i noterne

Da journalister onsdag antydede, at det virkede problematisk eller underligt, erklærede Raab, at han var uenig.

»Når det gælder Peppa Pig, så er det et fantastisk eksportaktiv for Storbritannien, og jeg mener, at det var den pointe, som premierministeren havde«.

Boris Johnson undskyldte flere gange for, at han var faret vild i sine noter, som han på et tidspunkt bladrede febrilsk i.

På CBI’s konference for ledere i Port of Tyne i South Shields, som blev sendt online, reddede Johnson ifølge sin egen udlægning situationen ved at tale om Gurli Gris.

Han henviste til, at den 17 år gamle animerede figur var blevet eksporteret til 180 lande og havde en anslået markedsværdi på 3,8 milliarder dollar, da brandet blev købt af legetøjsproducenten Hasbro i 2019.

»Jeg ved ikke, om I hørte nyheden, mine venner, men i går besøgte jeg Peppa Pig World. Alle, der har været der, bedes række hånden op«, sagde Johnson, som havde opgivet at finde tråden i sine noter og indledte en længere improvisation.

»Der findes ingen grænser for vore kreative muligheder, når vi kan sælge en Picasso-inspireret gris til kinesiske børn«, sagde han.

En journalist spurgte efter talen, om Johnson var o.k. Det var han, lød svaret fra premierministeren.

Men han er efterfølgende blevet udsat for kritik fra flere konservative grupper, som er imod regeringens ændringer af landets socialsystem, og flere lobbyskandaler har svækket tilliden til Boris Johnsons lederskab i hans eget bagland.

»Der er bekymring i Downing Street omkring premierministeren. Det fungerer helt enkelt ikke«, siger en kilde til The Guardian.

ritzau