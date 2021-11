Voldsomt drama: Svensk statsminister vil træde tilbage efter få timer i embedet

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, der tidligere onsdag blev godkendt i embedet af Riksdagen, vil træde tilbage, siger hun på et pressemøde ifølge TT.

Magdalena Andersson var onsdag knap blevet godkendt i Riksdagen i Sverige som ny statsminister, før hun tabte en vigtig budgetafstemning.

I stedet blev det et finanslovsforslag fra tre borgerlige partier, heriblandt Sverigedemokraterna, som blev vedtaget med 154 stemmer mod 143 ifølge SVT.

Det konservative Moderaternes leder, Ulf Kristersson, mener, at det viser, at regeringen bestående af Socialdemokraterna og Miljøpartiet ikke har støtte til sin politik.

Magdalena Andersson, der afløser Stefan Löfven som statsminister, sagde tidligere på dagen, at hun kan regere, selv om højrefløjsparterne ville vinde en afstemning om finansloven. Men det bliver så på grundlag af de rammer, som de borgerlige har sat med deres budget.

Miljøpartiet var ikke lige så sikker som den nye statsminister. Ifølge miljøminister Per Bolund måtte partiet nu overveje situationen. Det ville tage stilling til, om det kunne regere på baggrund af oppositionens budget.

»Det er præcis det, som vi nu må gøre og reelt tænke over budgetalternativet. Det handler jo om, at vi skal have forudsætninger for at kunne regere landet på den måde, som vi ønsker at gøre det – med store investeringer i klima og satsninger, som mindsker CO2-udslip«, sagde Bolund tidligere på dagen.

Få timer senere gjorde Miljøpartiet alvor af sin trussel og trådte ud af regeringen. Derfor skal der nu være en ny statsministerafstemning, og går det i hårdknude, venter et valg i utide lige om hjørnet.

Det er der dog ingen, som tilsyneladende ønsker for alvor. For i Sverige ville en eventuelt ny regering kun sidde til september næste år. Der er faste terminer for valg i Sverige: Hvert fjerde år i september, uanset om en regering er kommet til efter et valg i utide.

Ritzau