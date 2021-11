Macron og Johnson vil stoppe farlige migrantoverfarter

Artiklen er blevet opdateret kl. 00.11, efter at de franske myndigheder har nedjusteret dødstallet fra 31 til 27.

Boris Johnson, den britiske premierminister, og Emmanuel Macron, den franske præsident, er enige. Der skal gøres mere for at stoppe de dødsensfarlige overfarter over Den Engelske Kanal, som migranter gør for at komme til Storbritannien.

Onsdag omkom 27 mennesker, efter at deres båd kæntrede under et forsøg på at krydse Den Engelske Kanal. En talsperson for Johnson oplyste onsdag aften, at indsatsen for at undgå migrantoverfarterne skal intensiveres.

De to blev »enige om den uopsættelighed, der består i at intensivere indsatsen for at stoppe de dødelige overfarter og at gøre alt i deres magt for stoppe de bander, som er ansvarlige for at bringe folks liv i fare«, lyder det fra talspersonen.

»De understregede vigtigheden i at arbejde tæt sammen med nabolandene Belgien og Holland samt andre partnere på tværs af kontinentet, hvis vi skal gøre noget ved problemet, før folk når til den franske kyst«, tilføjede talspersonen.

Opdateres ...

ritzau