Rederier: »Vi har hele tiden sagt, at Guineabugten er verdens farligste farvand«

At besætningen fra den danske fregat ’Esbern Snare’ onsdag har dræbt fire personer i Guineabugten, som Forsvaret vurderer var pirater, understreger, at der er brug for Danmarks indsats.

Det siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier, i en skriftlig kommentar, efter at nyheden om angrebet torsdag er kommet frem.

Hun er i øjeblikket sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på besøg i området.

Ingen af de tre var om bord på fregatten, som der var planlagt et besøg på torsdag. Det vides torsdag formiddag ikke, om besøget vil blive gennemført.

»Vi har hele tiden sagt, at Guineabugten er verdens farligste farvand, og episoden i går sætter streg under, at det ikke er for sjov, vi er her«.

»Der er i den grad brug for Danmarks indsats, og selv om det kan lyde hårdt at sige, så kommer pirateri med en pris«, siger hun.

Den danske fregat tog i slutningen af oktober afsted til bugten for at beskytte danske skibe i området mod pirateri.

Guineabugten har i årevis været plaget af pirateri. I 2020 skete 95 procent af alle bortførelser til søs i bugten.

Onsdag blev der observeret otte mistænkelige mænd i en motorbåd med redskaber, der forbindes med pirateri - og Frømandskorpset blev derfor sendt afsted i en båd.

De formodede pirater standsede ikke, da de blev råbt til, og derfor blev der afgivet varselsskud. Bagefter åbnede mændene ild, som de danske soldater besvarede.

Ingen danske soldater kom til skade, men fire af de formodede pirater afgik ved døden, mens en blev skadet.

»Jeg er dybt taknemmelig over, at det lykkedes at stoppe piraterne i tide, og at vores udsendte på Esbern Snare har gjort det, de er sat i verden for, og passet på besætningerne om bord på vores handelsskibe«, siger Anne H. Steffensen.

De formodede pirater blev efterfølgende taget om bord på ’Esbern Snare’, hvor deres skader blev behandlet. Hvad der nu skal ske med dem, skal en arbejdsgruppe på tværs af flere ministerier nu beslutte.

ritzau