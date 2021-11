Fire overlevende pirater udgør et »kæmpe problem«, siger ekspert

Det er langt fra hver dag, at et dansk skib er i åben ildkamp, som det onsdag er sket i Guineabugten, hvor fire formodede pirater er blevet skudt af danske soldater på fregatten Esbern Snare. Det forklarer Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen og igennem mange år har forsket i pirateri.

»Typisk har pirater forstået, at i det øjeblik der kommer et stort skib, en helikopter og nogle hurtiggående både, så gælder det om at holde så lav profil som muligt og lade være at genere dem, fordi de har en helt anderledes ildkraft end piraterne. Vi er virkelig ude i undtagelsen her«, siger han.