Beskyldningerne fyger over Kanalen, mens de leder efter druknede

Alle i den nordfranske by Calais er dybt berørt af, at 27 migranters druknede onsdag eftermiddag ud for den franske kyst, selv om tragedien var ventet. Kun to overlevede, og antallet af ofre kan stige yderligere.

»Det var kun et spørgsmål om tid, før det gik helt galt«, lyder det fra François Guennoc, der som formand for organisationen l’Auberge des Migrants i Calais i årevis har været en drivende kraft i det humanitære arbejde til støtte for de tusindvis af asylansøgere, der i de forløbne 20 år har søgt til Storbritannien via byerne ved Den Engelske Kanal.