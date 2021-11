I Sverige snublede Magdalena Andersson over dørmåtten. Sker det også for Mette Frederiksen?

For første gang længe er socialdemokrater ved magten i hele Nordeuropa. Men deres udgangspunkt er svagere end i storhedstiden. De er klemt mellem liberale partier og en styrket venstrefløj, der samarbejder langt mere operativt end førhen. Enhedslisten er dybt imponeret over Vänsterpartiet i Sverige, der har taget sig dyrt betalt for at støtte Socialdemokraternas statsministerkandidat.