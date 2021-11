Magdalena Andersson laver 'en Mette'. Nu vil hun regere Sverige på egen hånd

Dagen efter den historiske onsdag i svensk politik er Sverige stadigvæk lidt i chok. Den politiske udvikling, der skete fra time til time, er aldrig tidligere set i Sverige. En statsminister, den første kvindelige af slagsen, som blev valgt og trådte tilbage samme dag. En regerings finanslov, som blev vraget til fordel for oppositionens. Og et regeringsparti, der derefter trak sig fra regeringen.

Selv de mest garvede politiske journalister havde svært ved at følge med. Men da alle havde sovet oven på balladen, fremstod onsdagen ikke kun som dårlig– for Magdalena Andersson og hendes regering. Hun har stadigvæk regeringsmagten inden for rækkevidde. Overalt i krogene begyndte socialdemokrater fra forskellige sider at hviske om, at det ikke kun var dårligt, at Miljöpartiet trak sig fra regeringen.