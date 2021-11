Franske fiskere forbereder aktion mod »provokerende, hånlige og nedladende« briter

Franske fiskere har planer om at stoppe en stor del af godstrafikken til tre havne ved Den Engelske Kanal fredag.

De vil også bruge et stort antal køretøjer til at blokere al godstransport gennem tunnelen mellem Frankrig og England.

Det siger medlemmer af de franske fiskeres fagforbund.

Tunnelen bruges til at sende varer med godstog mellem de to lande.

Blokaderne bliver beskrevet som en ’advarsel’.

Det er en protest mod, at franske fiskeres ret til at fiske i britisk farvand er blevet indskrænket, efter at Storbritannien forlod EU.

»Det er vores demonstration af professionelle fiskeres evne til at mobilisere som reaktion på Storbritanniens provokerende, hånlige og nedladende attitude mod dem«, siger Gérard Romiti, der er formand for det franske fiskeriforbund.

I London vækker planerne om en blokade en vis irritation.

»Vi er skuffede over truslerne om protester«, siger en talsmand for premierminister Boris Johnson.

»Det er op til Frankrig at sørge for, at der ikke finder ulovligheder sted, og at handlen ikke bliver påvirket«.

Fiskeristriden mellem de to lande har stået på i flere måneder.

Frankrig – og de franske fiskere – siger, at de skal have mange flere tilladelser til at fiske i britisk farvand, og at briterne trækker sagen i langdrag.

Briterne har svaret, at de overholder de aftaler, der er indgået i forbindelse med brexit.

Franske fiskere har tidligere taget sagen i egen hånd. Blandt andet i april, hvor de blokerede for de lastbiler, der bringer fisk fra britisk farvand til fiskefabrikker i Frankrig.

Den franske regering har tidligere truet med at forbyde britiske skibe at læsse deres fangst af i franske havne.

Frankrig har også truet med at øge inspektionen af al britisk import.

ritzau