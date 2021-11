Skolen har fostret Talebans ledere. Kritikere frygter, det er et arnested for ekstrem religiøsitet og radikalisering

Den religiøse skole Darul Uloom Haqqania, der er en af Pakistans største og ældste af slagsen, har uddannet flere Taleban-ledere end nogen anden skole i verden. Nu sidder nogle af dens tidligere elever på indflydelsesrige poster i Afghanistan.

Kritikere kalder skolen for ’Jihad-universitetet’ og beskylder den for at have bidraget til at fremme uroligheder og vold i hele regionen igennem årtier. Og de er bekymrede for, at ekstremistiske religiøse skoler og de islamistiske bevægelser, der er knyttet til dem, kan blive opmuntret af Talebans sejr i Afghanistan. Det kan skabe grobund for mere radikalisering i Pakistan trods den pakistanske regerings forsøg på at få mere end 30.000 religiøse skoler underlagt større kontrol.